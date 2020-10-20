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На Волыни лесники нанесли убытков государству на 17 млн гривен

Волынская область, Вторник 20 октября 2020 15:29
На Волыни лесники нанесли убытков государству на 17 млн гривен
Фото: вырубка леса (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Волынской области чиновники лесного хозяйства выдавали лесорубные билеты без законных оснований. Из-за этого государству нанесен убыток в 17 миллионов гривен.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции.

Обвиняемые выдавали разрешение на вырубку леса без утвержденных лимитов на территории заказников местного значения, которые являются объектами заповедного фонда. В результате этого в зоне произошла сплошная рубка деревьев, которая нанесла многомиллионные убытки государству.

Злоумышленники обвиняются в правонарушении по ч.2 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Дело передано в суд. Должностным лицам грозит тюремный срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.

В сентябре сообщалось, что на Закарпатье Служба безопасности Украины разоблачила две схемы незаконной вырубки леса на более 3,5 млн гривен. Правоохранители открыли уголовное производство, в рамках которого должностным лицам сообщено о подозрении.

Напомним, в начале октября на Волыни сотрудница банка присваивала деньги со счетов клиентов. С помощью подделки документов она завладела 370 тысячами гривен.

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