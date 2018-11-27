В Сумской области рассылали фейковые сообщения о мобилизации

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Сообщения с предложением явиться в военную часть рассылали на мобильные телефоны якобы от имени Минобороны

Жители Сумской области во вторник, 27 ноября, начали получать на мобильные телефоны СМС-сообщения якобы от имени Министертсва обороны Украины о начале мобилизации в связи с военным положением. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военную службу правопорядка в Вооруженных силах Украины (ВСП ВСУ).

В частности сообщается, что в течение дня такие сообщения поступали жителям Путивловского района. В СМС жителям района предлагалось прибыть в ближайшую воинскую часть. Как отметили в службе, эти сообщения являются фековыми, а саму ситуацию в ВСУ назвали очередной российской провокацией.

"Указанная информация является ничем иным, как провокацией, которые регулярно наблюдаются в районах с общим государственным границу с РФ и в населенных пунктах расположенных вдоль линии разграничения", - отметили в ВСП ВСУ.

Напомним, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий оценил возможность объявления о начале мобилизации в связи с введением в Украине военного положения. В частности, такая возможность предусмотрена в законе, однако это решение принимает президент отдельным указом.

Добавим, военное положение в части областей Украины начнет действовать с момента вступления в силу закона, принятого Верховной радой. Хотя в указе отмечено 14:00 26 ноября 2018 года, реально он станет законом, когда будет подписан председателем парламента, президентом и опубликован.