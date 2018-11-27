У Сумській області розсилали фейкові повідомлення про мобілізацію

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Повідомлення з пропозицією з'явитися до військової частини розсилали на мобільні телефони начебто від імені Міноборони

Мешканці Сумської області у вівторок, 27 листопада, почали отримувати на мобільні телефони СМС-повідомлення начебто від імені Міністертсва оборони України про початок мобілізації у зв'язку із воєнним станом. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Військову службу правопорядку у Збройних силах України (ВСП ЗСУ).

Зокрема повідомляється, що протягом дня такі повідомлення надходили жителям Путивлівського району. У СМС мешканцям району пропонувалось прибути до найближчої військової частини. Як зазначили у службі, ці повідомлення є фековими, а саму ситуацію в ЗСУ назвали черговою російською провокацією.

"Зазначена інформація є нічим іншим, як провокацією, які регулярно спостерігається в районах зі спільним державним кордон з РФ та в населених пунктах розташованих уздовж лінії розмежування", - зазначили у ВСП ЗСУ.

Нагадаємо, голова Верховної ради України Андрій Парубій оцінив можливість оголошення про початок мобілізації у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану. Зокрема, така можливість передбачена у законі, проте це рішення ухвалює президент окремим указом.

Додамо, воєнний стан в частині областей України розпочне діяти з моменту вступу в силу закону, прийнятого Верховною радою. Хоча в указі зазначено 14:00 26 листопада 2018 року, реально він стане законом, коли буде підписаний головою парламенту, президентом і опублікований.