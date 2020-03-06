В Сумской области преступная группа мошенников обворовывала граждан из СИЗО

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Криминальный авторитет и его сокамерники, представляясь работниками банка, выманили у граждан 300 тыс. гривен

В Сумской области правоохранители разоблачили преступную группу мошенников, которые обманывали граждан из СИЗО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Сообщается, что злоумышленники, представляясь работниками банков, звонили гражданам и сообщали, что с их карточек пытались незаконно снять средства. Чтобы в дальнейшем обезопасить себя от мошенников и установить дополнительные меры безопасности, потерпевшим предлагалось позвонить якобы в службу безопасности банка или в юридический отдел.

"Во время общения с псевдоработниками, граждане предоставляли свои персональные данные, номер карты и ее пин-код или сразу вводили на клавиатуре телефона данные карты. После проведения необходимых операций, номера телефонов граждан сразу блокировались. Для получения денег мошенники использовали банковские карточки лиц, находящихся в СИЗО", - говорится в сообщении.

Фото: денежные средства, изъятые во время обысков (пресс-служба СБУ)

Отмечается, что мошенническую схему организовали лица, которые находятся в следственном изоляторе. В дальнейшем правоохранители при содействии руководства исправительного учреждения установили непосредственного организатора и участников сделок.

В настоящее время следствием доказана их причастность к совершению по меньшей мере 20 фактов преступной деятельности. По указанной мошеннической схеме фигурантам удалось завладеть денежными средствами граждан на сумму свыше 300 тысяч гривен. Среди потерпевших - жители Киева и нескольких областей.

Правоохранители провели санкционированные обыски в камерах фигурантов и по месту жительства других участников преступной схемы.

Были изъяты мобильные телефоны, сим-карты разных операторов, "черновые" записи, банковские карты и другие запрещенные вещи.

В настоящее время организатору и еще четырем участникам, которые находятся в следственном изоляторе, сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, полицейские раскрыли новую схему мошенничества, согласно которой злоумышленники звонят своим жертвам как представители оператора и просят назвать три последних номера, на которые и с которых звонили, а потом изготавливают новые сим-карты, с помощью который списывают деньги с банковских карт.