У Сумській області викрили злочинну групу шахраїв, як ошукували громадян із СІЗО

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кримінальний авторитет та його співкамерники, представляючись працівниками банку, виманили у громадян 300 тис. гривень

У Сумській області правоохоронці викрили злочинну групу шахраїв, як ошукували громадян із СІЗО. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції.

Повідомляється, що зловмисники, представляючись працівниками банків, телефонували громадянам та повідомляли, що з їхніх карток намагалися незаконно зняти кошти. Аби надалі убезпечити себе від шахраїв та встановити додаткові заходи безпеки, потерпілим пропонувалося зателефонувати начебто до служби безпеки фінустанови або до юридичного відділу.

"Під час спілкування з псевдопрацівниками громадяни надавали свої персональні дані, номер картки та її пін-код або одразу вводили на клавіатурі телефону дані картки. Після проведення необхідних операцій, номера телефонів громадян одразу блокувалися. Для отримання грошей шахраї використовували банківські картки осіб, які перебувають у СІЗО", - йдеться у повідомленні.

Фото: кошти, вилучені під час обшуків (прес-служба СБУ)

Зазначається, шахрайську схему організували особи, які перебувають у слідчому ізоляторі. В подальшому правоохоронці за сприяння керівництва виправної установи встановили безпосереднього організатора та учасників оборудок.

На даний час слідством доведено їхню причетність до вчинення щонайменше 20 фактів злочинної діяльності. За вказаною шахрайською схемою фігурантам вдалося заволодіти коштами громадян на суму понад 300 тисяч гривень. Серед потерпілих - мешканці Києва та кількох областей.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у камерах фігурантів та за місцем мешкання інших учасників злочинної схеми.

Було вилучено мобільні телефони, сім-картки різних операторів, "чорнові" записи, банківські картки та інші заборонені речі.

Наразі організатору та ще чотирьом учасникам, які перебувають у слідчому ізоляторі, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, поліцейські розкрили нову схему шахрайства, згідно з якою зловмисники телефонують своїм жертвам як представники оператора і просять назвати по три останні номери на які і з яких телефонували, а потім виготовляють нові сім-карти, за допомогою який списують гроші з банківських карток.