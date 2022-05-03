В Сумской области пограничники уничтожили флаг РФ на украинской наблюдательной башне

На Сумщине пограничники уничтожили российский триколор, который оккупанты развесили на украинской наблюдательной башне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГНСУ.
Накануне противник разместил туда позиции снайперов, чтобы украинские пограничники не сняли флаг.
"Нашим защитникам удалось приблизиться квадрокоптером к башне и сбросить на нее взрывчатку, в результате чего российский триколор уничтожен", - сообщили в Госпогранслужбе.
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