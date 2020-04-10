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В Сумской области ребенок подхватил коронавирус на детской площадке

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 16:52
В Сумской области ребенок подхватил коронавирус на детской площадке
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирусом заболела 12-летняя девочка из Шостки

В Шостке Сумской области подтвердили заболевание коронавирусом у 12-летней девочки. Об этом сообщил мэр Шостки Николай Нога в Facebook.

По его словам, ребенок проводила время на улице с 9-летней подругой, у которой также ранее был подтвержден COVID-19.

"Сумской областной лабораторный центр подтвердил заболевания коронавирусом 12-летней девушки из Шостки. Она гуляла на детской площадке (ул. Рабочая) совместно с 9 летней подружкой, заболевания которой подтверждено ранее", - написал мэр Шостки.

Также он отметил, что на данный момент в городе выявлено 7 случаев заболеваний. Список контактных лиц составляет более 50 человек.

Отметим, по состоянию на утро 10 апреля количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 2203 человек. За сутки умерли 12 человек. Всего с начала эпидемии количество летальных случаев от COVID-19 в стране составляет 69.

При этом в Сумской области было подтверждено 63 случая коронавируса. Наибольшее количество инфицированных в Украине зафиксировано в Черновицкой области - 366 случаев. В одной области - Николаевской, не было ни одного случая COVID-19.

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Новости Украины Сумская областьпреступленияКоронавирус
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