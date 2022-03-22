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В Сумской области оккупанты угнали частные авто, "скорую" и пожарную машину

Фото: в Сумской области угоняют автомобили (фото t.me/milinfolive)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты начали похищать транспорт у жителей Сумской области. Военные РФ уже угнали несколько гражданских авто, машины спецслужб и школьный автобус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Среди похищенных российскими военными авто:

  • "Тойота Хайлюкс" ВМ8200ВІ;
  • автобус "АС4234" ВМ4559АА;
  • "Тойота Лендкрузер 200" ВМ0070ВІ;
  • "Део Нексия" ВМ9689СК;
  • три машины зеленого цвета "ВАЗ2121 Нива" АТ6348СЕ, АТ6349СЕ, АТ4345СЕ;
  • темно-зеленая "ВАЗ 21113" ВМ3449АМ;
  • карета скорой "Пежо Боксер" ВМ6643ВВ;
  • пожарная машина в с. Большой Бобрик.

Живицкий объяснил, что, вероятно, оккупанты под видом мирных жителей будут пытаться проникнуть в города. Он напомнил, что в случае угона транспорта следует обращаться по номеру "102", указать марку, цвет машины и ее государственный номер.

"Сейчас важно контролировать, чтобы машины с орками не заезжали в наши населенные пункты через гуманитарные коридоры или любыми другими путями", - добавил Живицкий.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные обезвредили более 15 300 российских оккупантов, а также по меньшей мере 509 единиц танков.

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