В Сумской области оккупанты угнали частные авто, "скорую" и пожарную машину

Российские оккупанты начали похищать транспорт у жителей Сумской области. Военные РФ уже угнали несколько гражданских авто, машины спецслужб и школьный автобус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого .

Среди похищенных российскими военными авто:

"Тойота Хайлюкс" ВМ8200ВІ;

автобус "АС4234" ВМ4559АА;

"Тойота Лендкрузер 200" ВМ0070ВІ;

"Део Нексия" ВМ9689СК;

три машины зеленого цвета "ВАЗ2121 Нива" АТ6348СЕ, АТ6349СЕ, АТ4345СЕ;

темно-зеленая "ВАЗ 21113" ВМ3449АМ;

карета скорой "Пежо Боксер" ВМ6643ВВ;

пожарная машина в с. Большой Бобрик.

Живицкий объяснил, что, вероятно, оккупанты под видом мирных жителей будут пытаться проникнуть в города. Он напомнил, что в случае угона транспорта следует обращаться по номеру "102", указать марку, цвет машины и ее государственный номер.

"Сейчас важно контролировать, чтобы машины с орками не заезжали в наши населенные пункты через гуманитарные коридоры или любыми другими путями", - добавил Живицкий.