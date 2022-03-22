Более 15 тысяч бойцов и 509 танков: в Генштабе рассказали о боевых потерях России
Фото: в Украине погибли более 15 тысяч российских военных (фото facebook.com/mod_mil_rus)
Россия с начала войны в Украине потеряла более 15 300 бойцов. Кроме того, за 26 дней войны украинские военные уничтожили 509 вражеских танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Ориентировочные боевые потери противника на 22 марта:
- личный состав - около 15 300 человек;
- танки - 509;
- боевые бронированные машины - 1 556;
- артиллерийские системы - 252;
- РСЗО - 80;
- средства ПВО - 45;
- самолеты - 99;
- вертолеты - 123;
- автомобильная техника - 1 000;
- корабли/катера - 3;
- цистерны с ГСМ - 70;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 35;
- специальная техника - 15.
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
Напомним, советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что активные боевые действия в Украине закончатся через 2-3 недели.
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