ru ua
Вт, 22 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Более 15 тысяч бойцов и 509 танков: в Генштабе рассказали о боевых потерях России

Новина українською →
Украина, Вторник 22 марта 2022 11:27
Более 15 тысяч бойцов и 509 танков: в Генштабе рассказали о боевых потерях России Фото: в Украине погибли более 15 тысяч российских военных (фото facebook.com/mod_mil_rus)
Автор: Наталья Юрченко

Россия с начала войны в Украине потеряла более 15 300 бойцов. Кроме того, за 26 дней войны украинские военные уничтожили 509 вражеских танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Ориентировочные боевые потери противника на 22 марта:

  • личный состав - около 15 300 человек;
  • танки - 509;
  • боевые бронированные машины - 1 556;
  • артиллерийские системы - 252;
  • РСЗО - 80;
  • средства ПВО - 45;
  • самолеты - 99;
  • вертолеты - 123;
  • автомобильная техника - 1 000;
  • корабли/катера - 3;
  • цистерны с ГСМ - 70;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 35;
  • специальная техника - 15.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

Напомним, советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что активные боевые действия в Украине закончатся через 2-3 недели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Генштаб ВСУ Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро