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У Сумській області окупанти викрали приватні авто, "швидку" та пожежну машину

Фото: у Сумській області викрадають автомобілі (t.me/milinfolive)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти почали викрадати транспорт у жителів Сумської області. Військові РФ вже викрали декілька цивільних авто, машини спецслужб та шкільний автобус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Серед викрадених російськими військовими авто:

  • "Тойота Хайлюкс" ВМ8200ВІ;
  • автобус "АС4234" ВМ4559АА;
  • "Тойота Лендкрузер 200" ВМ0070ВІ;
  • "Део Нексія" ВМ9689СК;
  • три машини зеленого кольору "ВАЗ2121 Нива" АТ6348СЕ, АТ6349СЕ, АТ4345СЕ;
  • темно-зелена "ВАЗ 21113" ВМ3449АМ;
  • карета швидкої "Пежо Боксер" ВМ6643ВВ;
  • пожежна машина у с. Великий Бобрик.

Живицький пояснив, що, ймовірно, окупанти під виглядом мирних жителів будуть намагатися проникнути у міста. Він нагадав, що у разі викрадення транспорту варто звертатися за номером "102", вказати марку, колір автівки та її державний номер.

"Наразі важливо контролювати, щоб машини з орками не заїжджали в наші населені пункти через гуманітарні коридори чи будь-якими іншими шляхами", - додав Живицький.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, українські військові знешкодили понад 15 300 російських окупантів, а також щонайменше 509 одиниць танків.

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