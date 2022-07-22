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В Сумской области под огнем оккупантов оказались две общины

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Украина, Пятница 22 июля 2022 22:54
В Сумской области под огнем оккупантов оказались две общины Фото: две общины Сумской области попали под огонь оккупантов (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Сегодня, 22 июля, российские оккупанты обстреляли две общины Сумской области. Огонь вели из артиллерии и минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Шалыгинская община: после 14:00 был артиллерийский обстрел - 5 "приходов".

После 21:00 был минометный обстрел Краснопольской общины.

Обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, вчера оккупанты со своей территории обстреляли три общины в Сумской области.

А днем раньше россияне обстреляли помещения лесничества, церковь и другие объекты сельских общин Сумской области.

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