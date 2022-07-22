В Сумской области под огнем оккупантов оказались две общины

Фото: две общины Сумской области попали под огонь оккупантов (Getty Images)

Сегодня, 22 июля, российские оккупанты обстреляли две общины Сумской области. Огонь вели из артиллерии и минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Шалыгинская община: после 14:00 был артиллерийский обстрел - 5 "приходов". После 21:00 был минометный обстрел Краснопольской общины. Обошлось без жертв и разрушений.