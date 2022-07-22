В Сумской области под огнем оккупантов оказались две общины
Фото: две общины Сумской области попали под огонь оккупантов (Getty Images)
Сегодня, 22 июля, российские оккупанты обстреляли две общины Сумской области. Огонь вели из артиллерии и минометов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Шалыгинская община: после 14:00 был артиллерийский обстрел - 5 "приходов".
После 21:00 был минометный обстрел Краснопольской общины.
Обошлось без жертв и разрушений.
Напомним, вчера оккупанты со своей территории обстреляли три общины в Сумской области.
А днем раньше россияне обстреляли помещения лесничества, церковь и другие объекты сельских общин Сумской области.