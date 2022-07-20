В Сумской области россияне обстреляли помещение лесничества: последствия
Сегодня под огнем оккупантов оказались четыре общины Сумской области. Россияне обстреляли помещение лесничества, церковь и другие объекты сельских общин. В результате обстрелов, один человек ранен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Шалыгинская община: в десять утра россияне пустили две очереди по 4 выстрела из гранатомета. После одиннадцати - ударили из "Градов", более 30 приходов.
Повреждены помещения Шалыгинского лесничества, сожжено 2 служебных автомобиля. Один местный житель ранен осколком вражеского боеприпаса, мужчина сейчас в больнице.
Новослободская община: к вечеру россияне открыли огонь из реактивных систем залпового огня: 10 прилетов.
Напомним, сегодня оккупанты обстреляли церковь в Эсманской общине Сумской области.
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