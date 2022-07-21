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Россияне из минометов и артиллерии обстреляли три громады Сумской области

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Украина, Четверг 21 июля 2022 21:47
Россияне из минометов и артиллерии обстреляли три громады Сумской области Фото: Сумскую область россияне обстреляли из минометов и артиллерии (facebooc.com/mod.mil.rus)
Автор: Евгений Прокопенко

Россияне со своей территории обстреляли три общины в Сумской области. Били из минометов и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Белопольская община: после 14 часов россияне били по общине из САУ - 11 прилетов и еще 6 - из миномета.

Зноб-Новгородская община: в 17 часов начался минометный обстрел, 10 прилетов.

Шалыгинская община: в 19 часов начался огонь из минометов и артиллерии по территории Шалыгинского заказника.

Обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, вчера россияне обстреляли помещения лесничества, церковь и другие объекты сельских общин Сумской области.

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