ua ru
Пт, 22 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Сумській області під вогнем окупантів опинилися дві громади

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 22 липня 2022 22:54
У Сумській області під вогнем окупантів опинилися дві громади Фото: дві громади Сумської області потрапили під вогонь окупантів (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьогодні, 22 липня, російські окупанти обстріляли дві громади Сумської області. Вогонь вели з артилерії та мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Шалигинська громада: після 14:00 був артилерійський обстріл - 5 "приходів".

Після 21:00 був мінометний обстріл Краснопільської громади.

Обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, вчора окупанти зі своєї території обстріляли три громади у Сумській області.

А днем раніше росіяни обстріляли приміщення лісництва, церкву та інші об'єкти сільських громад Сумської області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская область Війна в Україні
NEWS
Дзеркальні договори у Туреччині. Що відомо наразі про зернову угоду
Дзеркальні договори у Туреччині. Що відомо наразі про зернову угоду
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років