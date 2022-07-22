У Сумській області під вогнем окупантів опинилися дві громади
Фото: дві громади Сумської області потрапили під вогонь окупантів (Getty Images)
Сьогодні, 22 липня, російські окупанти обстріляли дві громади Сумської області. Вогонь вели з артилерії та мінометів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Шалигинська громада: після 14:00 був артилерійський обстріл - 5 "приходів".
Після 21:00 був мінометний обстріл Краснопільської громади.
Обійшлося без жертв та руйнувань.
Нагадаємо, вчора окупанти зі своєї території обстріляли три громади у Сумській області.
А днем раніше росіяни обстріляли приміщення лісництва, церкву та інші об'єкти сільських громад Сумської області.