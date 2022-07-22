У Сумській області під вогнем окупантів опинилися дві громади

Фото: дві громади Сумської області потрапили під вогонь окупантів (Getty Images)

Сьогодні, 22 липня, російські окупанти обстріляли дві громади Сумської області. Вогонь вели з артилерії та мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Шалигинська громада: після 14:00 був артилерійський обстріл - 5 "приходів". Після 21:00 був мінометний обстріл Краснопільської громади. Обійшлося без жертв та руйнувань.