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У Сумській області офіційно підтвердили перший випадок коронавірусу

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 21:55
У Сумській області офіційно підтвердили перший випадок коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Хвора коронавірусом особа госпіталізована та ізольована

У Сумській області сьогодні, 25 березня, вперше офіційно діагностували зараження коронавірусом. Про це повідомили у Сумській обласній державній адміністрації (ОДА) на сторінці в Facebook.

За даними ОДА, станом на 25 березня в області зафіксовано 1 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. Хвора особа госпіталізована до спеціалізованого медичного закладу, ізольована та отримує відповідне медичну допомогу.

"Визначені всі контактні цієї особи, які знаходяться на самоізоляції під медико-санітарним наглядом", - зазначили в ОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Конотопському районі у місцевої жительки два експрес-тести на коронавірус показали позитивний результат. Міський голова Конотопа заявляв, що хвора перебуває у реанімації та підключений до апарату штучного дихання.

Пізніше стало відомо, що конотопчанка з підозрою на коронавірус померла в лікарні. Аналізи померлої відправили до обласного лабораторного центру, щоб поставити остаточний діагноз.

Як писало РБК-Україна, станом на 25 березня в країні виявлено 136 випадків зараження коронавірусом. У Центрі громадського здоров'я заявили, що наразі нові випадки коронавірусу верифікуються.

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