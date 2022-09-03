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У Сумській області обстріляли дві громади за добу: в ОВА розповіли про наслідки

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Україна, Субота 03 вересня 2022 22:30
У Сумській області обстріляли дві громади за добу: в ОВА розповіли про наслідки Фото: Дмитро Живицький, очільник Сумської ОВА (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти 3 вересня неодноразово обстрілювали Сумську область. У військовій адміністрації зафіксували влучання по двох громадам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За словами Живицького, росіяни двічі з мінометів вдарили по Білопільській громаді. Вдалося зафіксувати 17 прильотів.

"Надвечір росіяни тричі відкривали вогонь по території Краснопільської громади. Усього майже 50 прильотів із САУ та мінометів", - заявив очільник області.

За інформацією Дмитра Живицького, постраждалих внаслідок обстрілу немає, а інформацію стосовно руйнувань наразі уточнюється.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу окупантів загорівся ліс у Сумській області, вогонь перекинувся на позиції росіян.

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