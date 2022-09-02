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В Сумской области из-за обстрелов возник лесной пожар

Фото: лесной пожар в Сумской области возник в результате обстрела (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Краснопольской громаде Сумской области в результате обстрелов возник лесной пожар. Сообщается что лес горит с 11 часов утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Пожару предшествовал артиллерийский обстрел. После 10 утра россияне открыли огонь по территории громады из ствольной артиллерии и минометов, всего зафиксировано 35 прилетов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее мы писали, что российские оккупанты 1 сентября обстреляли пять громад Сумской области. Зафиксировано более 100 прилетов.

Также стало известно, что "законсервированного" российского агента разоблачили в Сумской области. Он передавал ФСБ данные об украинских военных и пограничных укреплениях.

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Сумская областьПожарВторжение России в Украину