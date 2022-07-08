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В Сумской области под обстрел попал местный фермер, осколки ранили шею

Фото: за день россияне 18 раз обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

За день россияне 18 раз обстреляли Сумскую область. Всего выпущено было более 100 выстрелов из различных видов вооружения: применялись ракеты, минометы, САУ. Под обстрел попал автомобиль местного фермера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Во время одного из обстрелов, около 19:00, пострадал местный фермер в Краснопольской общине.

Обломки мин разбили авто, два из них попали в шею мужчине, который как раз был за рулем. Его доставили в больницу, сейчас жизни человека ничего не угрожает.

Сегодня в Сумской области под обстрелом оказались такие общины: Хотинская, Эсманьская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Шалыгинская, Новослободская.

Напомним, вчера оккупанты били из пулеметов и автоматического гранатомета по окрестностях одного из сел Шалыгинской общины.

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Сумская область