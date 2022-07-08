В Сумской области под обстрел попал местный фермер, осколки ранили шею

Во время одного из обстрелов, около 19:00, пострадал местный фермер в Краснопольской общине.

Обломки мин разбили авто, два из них попали в шею мужчине, который как раз был за рулем. Его доставили в больницу, сейчас жизни человека ничего не угрожает.

Сегодня в Сумской области под обстрелом оказались такие общины: Хотинская, Эсманьская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Шалыгинская, Новослободская.