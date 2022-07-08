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У Сумській області під обстріл потрапив місцевий фермер, осколки влучили в шию

Фото: за день росіяни 18 разів обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

За день росіяни 18 разів обстріляли Сумську область. Усього випущено було понад 100 пострілів з різних видів озброєння: застосовувалися ракети, міномети, САУ. Під обстріл потрапив автомобіль місцевого фермера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Під час одного із обстрілів, близько 19:00, постраждав місцевий фермер у Краснопільській громаді.

Уламки мін потрощили авто, два з них влучили у шию чоловіку, який саме був за кермом. Його доставили в лікарню, наразі життю людини нічого не загрожує.

Сьогодні у Сумській області під обстрілом опинилися такі громади: Хотінська, Есманьська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Шалигінська, Новослобідська.

Нагадаємо, вчора окупанти били з кулеметів та автоматичного гранатомету по околицях одного з сел Шалигінської громади.

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Сумская область