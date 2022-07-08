У Сумській області під обстріл потрапив місцевий фермер, осколки влучили в шию

Під час одного із обстрілів, близько 19:00, постраждав місцевий фермер у Краснопільській громаді.

Уламки мін потрощили авто, два з них влучили у шию чоловіку, який саме був за кермом. Його доставили в лікарню, наразі життю людини нічого не загрожує.

Сьогодні у Сумській області під обстрілом опинилися такі громади: Хотінська, Есманьська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Шалигінська, Новослобідська.