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В Сумській області вночі лунали вибухи. Працювала ворожа авіація

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Субота 04 червня 2022 09:50
В Сумській області вночі лунали вибухи. Працювала ворожа авіація Фото: в Сумській області вночі лунали вибухи (twitter.com/tsnua)
Автор: Сергій Пишкін

Російська авіація вночі завдала удару по Сумській області. Постраждалих серед цивільних немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

Російська ворожа авіація завдала удару по області після 4 ранку. Загалом було чутно чотири вибухи на території Сумського району.

Жертв серед цивільних немає.

"Руйнування уточнюються", - додав Живицький.

В Сумській області вночі лунали вибухи. Працювала ворожа авіація

Фото: в Сумській області вночі лунали вибухи (t.me/Zhyvytskyy)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти з самого ранку завдали ракетного удару по Одеській області. Відомо про двох постраждалих.

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