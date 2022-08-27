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В Сумской области мина россиян попала в жилой дом: есть пострадавшие

Иллюстративное фото: в Сумской области мина россиян попала в жилой дом (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 27 августа, россияне несколько раз обстреливали Сумскую область. В одной из громад вражеская мина попала в дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По его словам, в результате минометного обстрела Новослободской громады были ранены два человека.

"Это члены одной семьи, мина прилетела прямо в их дом", - рассказал Живицкий.

Он добавил, что в этой же громаде были повреждены частные дома и хозяйственные строения. В результате атак ранения получил скот.

При этом Живицкий рассказал, что россияне обстреляли Белопольскую громаду. Туда прилетело около полусотни вражеских мин. В результате атаки повреждена вся инфраструктура одного из сел. Начались пожары в зданиях школы, детсада и почты. Пострадавших нет.

Последствия обстрелов Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты обстреляли школу-интернат в Запорожье. Учебное заведение подверглось серьезным разрушениям.

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