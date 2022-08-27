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У Сумській області міна росіян влучила в житловий будинок: є постраждалі

Ілюстративне фото: у Сумській області міна росіян влучила в житловий будинок (facebook.com/mod mil ukr)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 27 серпня, росіяни кілька разів обстрілювали Сумську область. В одній з громад ворожа міна влучила в будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

За його словами, в результаті мінометного обстрілу Новослобідської громади були поранені дві людини.

"Це члени однієї сім'ї, міна прилетіла прямо в їх будинок", - розповів Живицький.

Він додав, що в цій же громаді були пошкоджені приватні будинки і господарські будівлі. В результаті атак поранення отримала худоба.

При цьому Живицький розповів, що росіяни обстріляли Білопільську громаду. Туди прилетіло близько півсотні ворожих мін. Почалися пожежі в будівлях школи, дитсадка та Пошти. Постраждалих немає.

Наслідки обстрілів Сумської області (t.me/Zhyvytskyy)

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти обстріляли школу-інтернат у Запоріжжі. Навчальний заклад зазнав серйозних руйнувань.

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Сумская областьВійна Росії проти України