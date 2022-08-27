У Сумській області міна росіян влучила в житловий будинок: є постраждалі

Сьогодні, 27 серпня, росіяни кілька разів обстрілювали Сумську область. В одній з громад ворожа міна влучила в будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.
За його словами, в результаті мінометного обстрілу Новослобідської громади були поранені дві людини.
"Це члени однієї сім'ї, міна прилетіла прямо в їх будинок", - розповів Живицький.
Він додав, що в цій же громаді були пошкоджені приватні будинки і господарські будівлі. В результаті атак поранення отримала худоба.
При цьому Живицький розповів, що росіяни обстріляли Білопільську громаду. Туди прилетіло близько півсотні ворожих мін. Почалися пожежі в будівлях школи, дитсадка та Пошти. Постраждалих немає.
Наслідки обстрілів Сумської області (t.me/Zhyvytskyy)
Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти обстріляли школу-інтернат у Запоріжжі. Навчальний заклад зазнав серйозних руйнувань.
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