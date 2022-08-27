У Сумській області міна росіян влучила в житловий будинок: є постраждалі

За його словами, в результаті мінометного обстрілу Новослобідської громади були поранені дві людини.

"Це члени однієї сім'ї, міна прилетіла прямо в їх будинок", - розповів Живицький.

Він додав, що в цій же громаді були пошкоджені приватні будинки і господарські будівлі. В результаті атак поранення отримала худоба.

При цьому Живицький розповів, що росіяни обстріляли Білопільську громаду. Туди прилетіло близько півсотні ворожих мін. Почалися пожежі в будівлях школи, дитсадка та Пошти. Постраждалих немає.

Наслідки обстрілів Сумської області (t.me/Zhyvytskyy)