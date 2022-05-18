UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Сумской области изменили время комендантского часа

Фото: В Сумской области изменили время комендантского часа (facebook.com/patrolpolice gov uaа)
Автор: Валерия Полищук

Со среды, 18 мая, в Сумской области изменено время действия комендантского часа. Теперь он будет начинаться в 22:00, а заканчиваться в 5:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"С сегодняшнего дня, с 18 мая 2022 года, комендантский час длится с 22 вечера до 5 утра по всей территории области", - написал он.

Глава ОВА напомнил, что во время комендантского часа нельзя выходить на улицу, кроме как спускаться в убежища во время воздушной тревоги.

При этом он подчеркнул, что все пропуска, которые предоставляли право передвигаться во время комендантского часа, выданные до 13 мая считаются недействительными.

"Из соображений безопасности считаются действительными только пропуска, выданные после 13 мая", - написал Живицкий.

Отметим, до 18 мая комендантский час в Сумской области действовал с 21:00 до 5:00.

Напомним, ранее в Верховной раде появился законопроект, которым за нарушение комендантского часа предлагают штрафовать на сумму от 170 до 340 гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьКомендантский часВойна России против Украины