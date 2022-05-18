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У Сумській області змінили час комендантської години

Фото: у Сумській області змінили час комендантської години (facebook.com/patrolpolice gov ІАА)
Автор: Валерія Поліщук

З середи, 18 травня, в Сумській області змінено час дії комендантської години. Тепер вона буде починатися о 22:00, а закінчуватися о 5:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"Відсьогодні, з 18 травня 2022 року, комендантська година триває з 22 вечора до 5 ранку по всій території області", - написав він.

Глава ОВА нагадав, що під час комендантської години не можна виходити на вулицю, окрім як спускатися в притулку під час повітряної тривоги.

При цьому він підкреслив, що всі перепустки, які надавали право пересуватися під час комендантської години, видані до 13 травня вважаються недійсними.

"З міркувань безпеки вважаються дійсними тільки перепустки, видані після 13 травня", - написав Живицький.

Зазначимо, до 18 травня комендантська година в Сумській області діяла з 21:00 до 5:00.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді з'явився законопроект, яким за порушення комендантської години пропонують штрафувати на суму від 170 до 340 гривень.

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Сумская областьКомендантська годинаВійна Росії проти України