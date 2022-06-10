В Сумской области изменили правила продажи алкоголя: есть ограничения во времени

В магазинах приобрести пиво, слабоалкогольные напитки и вино можно будет ежедневно: в будни - с 11.00 до 19.00.

В выходные, как и было до этого, магазины будут продавать алкоголь любой крепости во времена своей работы.

В барах, ресторанах, кафе алкоголь можно будет употреблять в течение всей недели с 11.00 до 21.00.

Людям в военной форме отпускать алкоголь запрещено.

"Понимаю, есть разные мнения по этому вопросу, но статистика говорит о следующем: в два раза меньше, чем в прошлом году, поступило акцизного налога (18 млн грн против 36 млн грн); почти в 3 раза увеличилось количество експериз на определение состояния алкогольного опьянения; значительно увеличилось количество госпитализаций вследствие алкогольных интоксикаций и отравлений суррогатами; увеличилось количество правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения", - сообщил председатель Сумской ОВА.