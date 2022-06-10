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У Сумській області змінили правила продажу алкоголю: є обмеження в часі

Фото: алкоголь у Сумській області продаватимуть у визначений час (pixabay.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

З 14 червня у Сумській області змінюються правила реалізації алкоголю. Вони почнуть діяти на всій території області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

У магазинах придбати пиво, слабоалкогольні напої і вино можна буде щоденно: у будні - з 11.00 до 19.00.

У вихідні, як і було до цього, магазини продаватимуть алкоголь будь-якої міцності у часи своєї роботи.

У барах, ресторанах, кафе алкоголь можна буде вживати протягом всього тижня з 11.00 до 21.00.

Людям у військовій формі відпускати алкоголь заборонено.

"Розумію, є різні думки з цього питання, але статистика говорить про наступне: у два рази менше, ніж торік, надійшло акцизного податку (18 млн грн проти 36 млн грн); майже у 3 рази збільшилась кількість експериз на визначення стану алкогольного сп’яніння; значно збільшилась кількість госпіталізації внаслідок алкогольних інтоксикацій і отруєнь сурогатами; збільшилась кількість правопорушень, скоєних у стані алкогольного сп’яніння", - повідомив голова Сумської ОВА.

Нагадаємо, у Києві офіційно дозволили продавати алкоголь в магазинах з 11:00 до 19:00.

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Сумская область