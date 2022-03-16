Из Сумской области по гуманитарному коридору выехали более 8 тысяч граждан, - глава Сумской ОГА

Во вторник, 15 марта, в Сумской области прошла эвакуация людей из пяти городов - Сумы, Тростянец, Лебедин, Конотоп, Шостка. В общей сложности выехало 8 575 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.

По гуманитарному коридору из Сумской области выехали:

1175 авто - 4 757 граждан,

106 автобусов - 3 818 граждан, из них:

Сумы - 955 авто 3 820 граждан, 82 автобуса 3130 граждан

Тростянец - 21 авто 80 граждан, 2 автобуса 60 граждан

Лебедин - 3 авто 13 граждан, 4 автобуса 100 граждан

Конотоп - 133 авто 599 граждан, 15 автобусов 485 граждан

Шостка - 32 авто 123 гражданина, 3 автобуса 43 гражданина

По состоянию на 01:00 первый эвакуационный поезд уже отправился со станции Лубны во Львов.

Эвакуация людей из Сумской области (фото: t.me/Zhyvytskyy)

По словам Живицкого, перед выездом колонн, пригород Сум обстреляли из артиллерии. В Тростянце на эвакуацию собралось около 160 автомобилей.

Первые машины проехали железнодорожный переезд без помех. Остальные колонны задержали оккупанты, которые потребовали, чтобы мирные люди сдали свои телефоны.

Мобильные телефоны собрали в мешок и сожгли. После чего колонна эвакуированных осталась полностью без связи. Их продержали в городе до вечера.

По версии врага, кто-то из колонны начал снимать на телефон расположение техники, поэтому реакция российских военных была такой.