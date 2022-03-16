З Сумської області по гуманітарному коридору виїхали понад 8 тисяч громадян, - голова Сумської ОДА
У вівторок, 15 березня, в Сумській області пройшла евакуація людей з п'яти міст - Суми, Тростянець, Лебедин, Конотоп, Шостка. В цілому виїхало 8 575 чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОДА Дмитра Живицького.
Гуманітарним коридором з Сумської області виїхали:
1175 авто - 4 757 громадян,
106 автобусів - 3 818 громадян, з них:
- Суми - 955 авто 3 820 громадян, 82 автобуси 3130 громадян
- Тростянець - 21 авто 80 громадян, 2 автобуси 60 громадян
- Лебедин - 3 авто 13 громадян, 4 автобуси 100 громадян
- Конотоп - 133 авто 599 громадян, 15 автобусів 485 громадян
- Шостка - 32 авто 123 громадянина, 3 автобуси 43 громадянина
Станом на 01:00 Перший евакуаційний поїзд вже вирушив зі станції Лубни до Львова.
Евакуація людей з Сумської області (фото: t.me/Zhyvytskyy)
За словами Живицького, перед виїздом колон, передмістя Сум обстріляли з артилерії. У Тростянці на евакуацію зібралося близько 160 автомобілів.
Перші машини проїхали залізничний переїзд без перешкод. Решта колони затримали окупанти, які зажадали, щоб мирні люди здали свої телефони.
Мобільні телефони зібрали в мішок і спалили. Після чого колона евакуйованих залишилася повністю без зв'язку. Їх протримали в місті до вечора.
За версією ворога, хтось із колони почав знімати на телефон розташування техніки, тому реакція російських військових була такою.
Нагадаємо, Росія почала збори резервістів на Далекому Сході.
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