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З Сумської області по гуманітарному коридору виїхали понад 8 тисяч громадян, - голова Сумської ОДА

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Суми, Середа 16 березня 2022 03:19
З Сумської області по гуманітарному коридору виїхали понад 8 тисяч громадян, - голова Сумської ОДА Фото: евакуація людей з Сумської області (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Роман Мирончук

У вівторок, 15 березня, в Сумській області пройшла евакуація людей з п'яти міст - Суми, Тростянець, Лебедин, Конотоп, Шостка. В цілому виїхало 8 575 чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОДА Дмитра Живицького.

Гуманітарним коридором з Сумської області виїхали:

1175 авто - 4 757 громадян,

106 автобусів - 3 818 громадян, з них:

  • Суми - 955 авто 3 820 громадян, 82 автобуси 3130 громадян
  • Тростянець - 21 авто 80 громадян, 2 автобуси 60 громадян
  • Лебедин - 3 авто 13 громадян, 4 автобуси 100 громадян
  • Конотоп - 133 авто 599 громадян, 15 автобусів 485 громадян
  • Шостка - 32 авто 123 громадянина, 3 автобуси 43 громадянина

Станом на 01:00 Перший евакуаційний поїзд вже вирушив зі станції Лубни до Львова.

Евакуація людей з Сумської області (фото: t.me/Zhyvytskyy)

За словами Живицького, перед виїздом колон, передмістя Сум обстріляли з артилерії. У Тростянці на евакуацію зібралося близько 160 автомобілів.

Перші машини проїхали залізничний переїзд без перешкод. Решта колони затримали окупанти, які зажадали, щоб мирні люди здали свої телефони.

Мобільні телефони зібрали в мішок і спалили. Після чого колона евакуйованих залишилася повністю без зв'язку. Їх протримали в місті до вечора.

За версією ворога, хтось із колони почав знімати на телефон розташування техніки, тому реакція російських військових була такою.

Нагадаємо, Росія почала збори резервістів на Далекому Сході.

Ми також писали про те, що Зеленський розповів про евакуацію українців і утриманні окупантами гумдопомоги.

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