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В Одесской области разоблачили коррупционную схему на госпредприятии

Новости » Происшествия    19.09.2019 - 12:05
В Одесской области разоблачили коррупционную схему на госпредприятии
Фото: порт Южный (port-yuzhny.com.ua)

Чиновники морского порта "Южный" подозреваются в хищении около 10 млн гривен

В Одесской области должностные лица госпредприятия "Морской торговый порт "Южный" подозреваются в хищении средств предприятия на сумму около 10 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Сообщается, что чиновники морского порта присвоили средства при поставках тепловозов для нужд предприятия.

"В 2018 году руководство госпредприятия заключило договор на поставку двух тепловозов по цене 26 млн грн и перечислило поставщику аванс в размере 50% суммы. По заключению профильных экспертов, реальная стоимость тепловозов составляет почти 3 млн грн, ведь перед поставкой в ​​Украину они были списаны с баланса железной дороги одной из стран СНГ в связи с неудовлетворительным техническим состоянием", - говорится в сообщении.

Во время обысков была изъята документация, которая подтверждает проведение противоправной сделки. Начато уголовное производство по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в Сумской области разоблачили чиновников в хищении бюджетных средств на поставках вооружений. Чиновник завладел почти 1 млн гривен при поставках вооружения.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области задержали главу сельсовета на получении взятки в размере 35 тыс. грн. Чиновник требовал взятку за решение земельного вопроса.

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