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В Сумской области бывший военный торговал взрывчаткой

Автор: Дмитрий Левицкий

В Сумской области задержали 25-летнего бывшего военного по подозрению в торговле взрывчаткой. Жителя Краснополье задержали сегодня после сбыта около трех килограммов пластида.

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Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Бывший военный неоднократно находился в зоне проведения операции Объединенных сил, откуда, по словам правоохранителей, он незаконно вывез взрывчатку, которую планировал сбыть на территории области.

Как рассказали в МВД, в ноябре 2020 года мужчина в рамках контроля за совершением преступления сбыл гражданскому полтора килограмма пластида за 20 тысяч гривен. А сегодня он сбыл вторую часть взрывчатки за 60 тысяч гривен.

После продажи его задержали. У экс-военного изъяли пластид и деньги, которые он получил от "покупателя". Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в прошлом году во Львовской области правоохранители разоблачили банду, которая занималась незаконной продажей оружия. В организации незаконного бизнеса подозревают бывшего военнослужащего.

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