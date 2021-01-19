У Сумській області колишній військовий торгував вибухівкою

У Сумській області затримали 25-річного колишнього військового за підозрою в торгівлі вибухівкою. Мешканця Краснопілля затримали сьогодні після збуту близько трьох кілограмів пластиду.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Колишній військовий неодноразово перебував в зоні проведення операції Об'єднаних сил, звідки, за словами правоохоронців, він незаконно вивіз вибухівку, яку планував збути на території області.

Як розповіли в МВС, у листопаді 2020 року чоловік в рамках контролю за вчиненням злочину збув цивільному півтора кілограма пластиду за 20 тисяч гривень. А сьогодні він збув другу частину вибухівки за 60 тисяч гривень.

Після продажу його затримали. У екс-військового вилучили пластид та готівку, яку він отримав від "покупця". Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, минулого року у Львівській області правоохоронці викрили банду, яка займалася незаконним продажем зброї. В організації незаконного бізнесу підозрюють колишнього військовослужбовця.