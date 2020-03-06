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Во Львове разоблачили бывшего военного на торговле оружием

Новости » Происшествия     06.03.2020 - 10:18
Во Львове разоблачили бывшего военного на торговле оружием
Иллюстративное фото (УНИАН)

Покупателями оружия были преимущественно представители криминальных кругов

Служба безопасности Украины во Львовской области прекратила деятельность группировки, которая занималась незаконной торговлей оружием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что организовали незаконный бизнес бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины и владелец одной из львовских туристических фирм.

"Через зарубежные связи отставник закупал в одной из европейских стран оружие и нелегально переправлял ее в Украине. Коммерсант отвечал за поиск "клиентов" и непосредственно организовывал сбыт оружия. Покупателями были преимущественно представители местных криминальных кругов. Как курьера злоумышленники привлекли к противоправной деятельности местного безработного", - сообщили в СБУ.

Владельца туристической фирмы задержали в центре Львова во время попытки продажи двух пистолетов-автоматов "Скорпион" и двух пистолетов Glock и Lager. За оружие они планировали получить 8,7 тысяч долларов.

Во время обысков по месту жительства участников группы правоохранители изъяли автомат АК-47, пистолет Smith and Wesson, гранату, большое количество патронов, а также холодное и коллекционное оружие без документов.

По данному факту открыто дело по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, ношение, изготовление или сбыт оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос сообщения о подозрении участника группы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители разоблачили группу торговцев оружием. Во время обысков правоохранители изъяли более 10 единиц оружия.

Также РБК-Украина писало, что в Ровенской области разоблачили священника на торговле оружием. Он привозил оружие и взрывчатку из района проведения АТО и ООС.

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Новости Украины ЛьвовСлужба безопасности УкраиныЛьвовторговля оружием
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