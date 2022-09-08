В Сумской области автомобиль подорвался на мине

В Шосткинском районе Сумской области 8 августа автомобиль подорвался на мине. О пострадавших пока не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Кроме того, оккупанты обстреляли Краснопольскую громаду. С 10 часов утра начались обстрелы с территории России. Всего зафиксировано 29 минометных прилетов и 20 прилетов из РСЗО "Град".

В Эсманьской громаде были обстреляны окрестности Бачевска, 20 прилетов из миномета. В Зноб-Новгородской громаде оккупанты открыли огонь после 15 часов дня. Сообщается о 8 прилетах из миномета и 15 выстрелах из автоматического гранатомета.