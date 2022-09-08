У Сумській області автомобіль підірвався на міні

У Шосткинському районі Сумської області 8 серпня автомобіль підірвався на міні. Про постраждалих поки не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВК Дмитра Живицького.

Крім того, окупанти обстріляли Краснопільську громаду. З 10 години ранку почалися обстріли з території Росії. Всього зафіксовано 29 мінометних прильотів і 20 прильотів з РСЗВ "Град".

В Есманьській громаді були обстріляні околиці Бачевська, 20 прильотів з міномета. У Зноб-Новгородській громаді окупанти відкрили вогонь після 15 години дня. Повідомляється про 8 прильотів з міномета і 15 пострілах з автоматичного гранатомета.