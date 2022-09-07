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Россияне ударили по Сумской области из минометов: было 17 прилетов

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Сумская область, Среда 07 сентября 2022 21:41
Россияне ударили по Сумской области из минометов: было 17 прилетов Иллюстративное фото: россияне ударили по Сумской области из минометов: было 17 прилетов (twitter com tsn ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты дважды обстреляли Эсманьскую общину Сумской области в среду, 7 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Сообщается, что захватчики атаковали общину из минометов. Всего было 17 прилетов.

К счастью, обошлось без жертв среди мирого населения и разрушений.

Напомним, ночью оккупанты обстреляли приграничье Сумской области. Россияне выпустили более 30 снарядов, применив минометы и САУ.

Вчера захватчики обстреляли семь общин Сумской области. Они выпустили 140 мин и снарядов, сделав около 70 выстрелов из стрелкового оружия.

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Сумская область
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