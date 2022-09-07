Иллюстративное фото: россияне ударили по Сумской области из минометов: было 17 прилетов (twitter com tsn ua)

Российские оккупанты дважды обстреляли Эсманьскую общину Сумской области в среду, 7 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Сообщается, что захватчики атаковали общину из минометов. Всего было 17 прилетов. К счастью, обошлось без жертв среди мирого населения и разрушений.