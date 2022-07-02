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В Сумской области арестовали вагоны российских компаний на 30 млн гривен

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Сумская область, Суббота 02 июля 2022 11:21
В Сумской области арестовали вагоны российских компаний на 30 млн гривен Фото: в Сумской области арестовали российские вагоны (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители арестовали в Сумской области имущество компаний, которые зарегистрированы в России. Стоимость изъятого составляет 30 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Речь идет о 42 вагонах, которые заехали на территории Украины до начала полномасштабного вторжения.

В начале войны они находились в приграничной общине. Из-за того, что в вагонах были опасные вещества, которые могли вызвать чрезвычайную ситуацию, их перегнали подальше от границы, в малолюдный район.

По ходатайству прокуратуры города Шостка российские вагоны арестовали.

Напомним, что в Украине арестовали имущество российских корпораций на сумму 4,5 млрд гривен.

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