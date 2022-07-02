В Сумской области арестовали вагоны российских компаний на 30 млн гривен
Правоохранители арестовали в Сумской области имущество компаний, которые зарегистрированы в России. Стоимость изъятого составляет 30 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.
Речь идет о 42 вагонах, которые заехали на территории Украины до начала полномасштабного вторжения.
В начале войны они находились в приграничной общине. Из-за того, что в вагонах были опасные вещества, которые могли вызвать чрезвычайную ситуацию, их перегнали подальше от границы, в малолюдный район.
По ходатайству прокуратуры города Шостка российские вагоны арестовали.
Напомним, что в Украине арестовали имущество российских корпораций на сумму 4,5 млрд гривен.
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