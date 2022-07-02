У Сумській області заарештували вагони російських компаній на 30 млн гривень
Правоохоронці заарештували у Сумській області майно компаній, які зареєстровані в Росії. Вартість вилученого становить 30 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.
Мова йде про 42 вагони, які заїхали на території України до початку повномасштабного вторгнення.
На початку війни вони знаходилися у прикордонній громаді. Через те, що у вагонах були небезпечні речовини, які могли спричинити надзвичайну ситуацію, їх перегнали подалі від кордону, в малолюдний район.
За клопотанням прокуратури міста Шостка російські вагони заарештували.
Нагадаємо, що в Україні заарештували майно російських корпорацій на суму 4,5 млрд гривень.
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