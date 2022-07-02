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У Сумській області заарештували вагони російських компаній на 30 млн гривень

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Сумська область, Субота 02 липня 2022 11:21
У Сумській області заарештували вагони російських компаній на 30 млн гривень Фото: у Сумській області заарештували російські вагони (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці заарештували у Сумській області майно компаній, які зареєстровані в Росії. Вартість вилученого становить 30 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Мова йде про 42 вагони, які заїхали на території України до початку повномасштабного вторгнення.

На початку війни вони знаходилися у прикордонній громаді. Через те, що у вагонах були небезпечні речовини, які могли спричинити надзвичайну ситуацію, їх перегнали подалі від кордону, в малолюдний район.

За клопотанням прокуратури міста Шостка російські вагони заарештували.

Нагадаємо, що в Україні заарештували майно російських корпорацій на суму 4,5 млрд гривень.

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