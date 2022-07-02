У Сумській області заарештували вагони російських компаній на 30 млн гривень

Правоохоронці заарештували у Сумській області майно компаній, які зареєстровані в Росії. Вартість вилученого становить 30 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію .

Мова йде про 42 вагони, які заїхали на території України до початку повномасштабного вторгнення.

На початку війни вони знаходилися у прикордонній громаді. Через те, що у вагонах були небезпечні речовини, які могли спричинити надзвичайну ситуацію, їх перегнали подалі від кордону, в малолюдний район.

За клопотанням прокуратури міста Шостка російські вагони заарештували.