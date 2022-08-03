В Сумской области - более 60 "прилетов" за сутки: глава ОВА рассказал детали

Российские оккупанты продолжают обстреливать пограничные громады Сумской области. В течение 2 августа в ОВА насчитали 62 вражеских "прилета", обошлось без жертв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.
По его словам:
"К счастью, во всех случаях без жертв и разрушений", - отметил Живицкий.
Напомним, СБУ задержала вражеских агентов в Сумской области. Преступники искали "слабые места" в оборонительном рубеже региона.