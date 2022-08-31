В Сумской области более 50 прилетов за сутки: в ОВА рассказали о последствиях
Фото: Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА (facebook.com/Zhyvytskyy)
Российские оккупанты 31 августа неоднократно обстреливали Сумскую область. В военной администрации зафиксировали более 50 прилетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
По словам Живицького, россияне обстреливали территории Белопольской, Шалигінської и Краснопольской общин. Всего было зафиксировано более 50 мин и снарядов.
Русская армия обстреливала Белопольскую и Шалыгинскую общины из минометов. По территории Краснопольской общины били из ствольной артиллерии.
Живицкий сообщил, что жертв и разрушений в результате обстрелов не было.
Напомним, что вчера в Сумской области более 130 прилетов.
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