Более 130 прилетов в Сумской области за сутки: в ОВА рассказали о последствиях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого .

По словам Живицкого, россияне обстреливали территории Хотынской, Рычкивской и Великописаревской общин. Всего было зафиксировано 133 прилета.

Утром россияне били из самолета, который открыл огонь с территории РФ. 3 ракеты прилетели на окраине Хотынской и Рычкивской общин. Позже оккупанты нанесли удар из миномета, ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня. В результате никто не пострадал.

Также Живицкий заявил во время выступления в эфире национального телемарафона, что эвакуация населения на зиму из региона не планируется, хотя россияне обстреливают область ежедневно.