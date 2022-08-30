ua ru
Вт, 30 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Более 130 прилетов в Сумской области за сутки: в ОВА рассказали о последствиях

Новина українською →
Украина, Вторник 30 августа 2022 22:50
Более 130 прилетов в Сумской области за сутки: в ОВА рассказали о последствиях Фото: Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты 30 августа неоднократно обстреливали Сумскую область. В военной администрации зафиксировали более 130 прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По словам Живицкого, россияне обстреливали территории Хотынской, Рычкивской и Великописаревской общин. Всего было зафиксировано 133 прилета.

Утром россияне били из самолета, который открыл огонь с территории РФ. 3 ракеты прилетели на окраине Хотынской и Рычкивской общин. Позже оккупанты нанесли удар из миномета, ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня. В результате никто не пострадал.

Также Живицкий заявил во время выступления в эфире национального телемарафона, что эвакуация населения на зиму из региона не планируется, хотя россияне обстреливают область ежедневно.

Напомним, что оккупанты обстреляли 6 общин в Сумской области 28 августа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война в Украине
NEWS
Чтобы деоккупация произошла быстрее. Зеленский обратился к жителям Крыма с просьбой
Чтобы деоккупация произошла быстрее. Зеленский обратился к жителям Крыма с просьбой
DAILY
"Россияне живут в тотальном уродстве": киевский дизайнер о важности комфорта и эстетики на войне
Роман Чернышевкорреспондент "Россияне живут в тотальном уродстве": киевский дизайнер о важности комфорта и эстетики на войне