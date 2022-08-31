У Сумській області понад 50 прильотів за добу: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти 31 серпня неодноразово обстрілювали Сумську область. У військовій адміністрації зафіксували понад 50 прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За словами Живицького, росіяни обстрілювали території Білопільської, Шалигінської та Краснопільської громад. Загалом було зафіксовано понад 50 мін та снарядів. Російська армія обстрілювала Білопільську та Шалигінську громади з мінометів. По території Краснопільської громади гатили зі ствольної артилерії. Живицький повідомив, що жертв та руйнувань внаслідок обстрілів не було.