В Сумской области почти 40 прилетов за сутки: в ОВА рассказали о последствиях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого .

"Сегодня в течение дня россияне совершили 6 обстрелов приграничных общин Сумской области, во время которых зафиксировано 39 прилетов из САУ и минометов, также 2 очереди из стрелкового оружия", - заявил глава области.

По словам Живицкого, российская армия била по Середино-Будской, Эсманской, Шалыгинской, Миропольской, Новослободской общинам. Жертв и пострадавших в результате этого нет.