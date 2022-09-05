У Сумській області майже 40 прильотів за добу: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти 5 вересня неодноразово обстрілювали Сумську область. У військовій адміністрації зафіксували влучання по двох громадам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Сьогодні протягом дня росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних громад Сумської області, під час яких зафіксовано 39 прильотів із САУ та мінометів, також 2 черги зі стрілецької зброї", - заявив очільник області.
За словами Живицького, російська армія гатила по Середино-Будській, Есманській, Шалигинській, Миропільській, Новослобідській громадам. Жертв та постраждалих внаслідок цього немає.
Нагадаємо, що російські військові вночі та вранці 4 вересня кілька разів обстріляли Сумську область. Удари наносилися по Сумському та Шосткинському районах.
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