У Сумській області майже 40 прильотів за добу: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти 5 вересня неодноразово обстрілювали Сумську область. У військовій адміністрації зафіксували влучання по двох громадам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького .

"Сьогодні протягом дня росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних громад Сумської області, під час яких зафіксовано 39 прильотів із САУ та мінометів, також 2 черги зі стрілецької зброї", - заявив очільник області.

За словами Живицького, російська армія гатила по Середино-Будській, Есманській, Шалигинській, Миропільській, Новослобідській громадам. Жертв та постраждалих внаслідок цього немає.