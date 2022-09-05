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В Сумской области почти 40 прилетов за сутки: в ОВА рассказали о последствиях

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Украина, Понедельник 05 сентября 2022 22:56
В Сумской области почти 40 прилетов за сутки: в ОВА рассказали о последствиях Фото: Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты 5 сентября неоднократно обстреливали Сумскую область. В военной администрации зафиксировали попадания по двум общинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Сегодня в течение дня россияне совершили 6 обстрелов приграничных общин Сумской области, во время которых зафиксировано 39 прилетов из САУ и минометов, также 2 очереди из стрелкового оружия", - заявил глава области.

По словам Живицкого, российская армия била по Середино-Будской, Эсманской, Шалыгинской, Миропольской, Новослободской общинам. Жертв и пострадавших в результате этого нет.

Напомним, что российские военные ночью и утром 4 сентября несколько раз обстреляли Сумскую область. Удары наносились по Сумскому и Шосткинском районах.

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