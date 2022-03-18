В Сумской области 18 марта возможно будут открыты гуманитарные коридоры, - глава ОГА
В пятницу, 18 марта, в Сумской области возможно будут открыты гуманитарные коридоры из 6 городов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.
Направления движения гуманитарных коридоров:
Тростянец - Полтавская область
Тростянец, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны.
Эвакуация будет проводиться частично на автобусах и личном транспорте.
Сумы - Полтавская область
Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны.
Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из города Лохвица в Сумскую область будут отправлены автобусы для вывоза людей, не имеющих личного транспорта.
Лебедин - Полтавская область
Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны.
Из города Лебедин выезжают колонны на личном транспорте и автобусах.
Конотоп - Полтавская область
Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны.
Из Конотопа выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.
Великая Писаревка - Полтава
Великая Писаревка, Ахтырка, Хухра, Котельва, Полтава.
Из поселка Великая Писаревка выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.
Краснополье - Полтавская область
Краснополье, Верхняя Сыворотка, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.
Частично на автобусах и личном транспорте.
"Места сбора - традиционные. Время выезда колонн - тоже. По подтверждению коридоров - опубликуем точную информацию", - заявил Живицкий.
Он также напомнил, что в эвакуационные автобусы садятся: женщины, дети, пожилые люди, люди с инвалидностью. В первую очередь в автобусы садятся беременные женщины, женщины с детьми, люди с инвалидностью, пожилые люди.
В эвакуационные автобусы также можно взять с собой домашних животных. Мужчин, кроме как за рулем легковых автомобилей, быть не может.
Напомним, в Запорожье прибыли первые переселенцы из Мариуполя.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в среду, 16 марта, оккупанты срывали обстрелами гуманитарные коридоры.
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