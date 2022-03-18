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В Сумской области 18 марта возможно будут открыты гуманитарные коридоры, - глава ОГА

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Сумы, Пятница 18 марта 2022 03:05
В Сумской области 18 марта возможно будут открыты гуманитарные коридоры, - глава ОГА Фото: эвакуация людей в Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Роман Мирончук

В пятницу, 18 марта, в Сумской области возможно будут открыты гуманитарные коридоры из 6 городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.

Направления движения гуманитарных коридоров:

Тростянец - Полтавская область

Тростянец, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны.

Эвакуация будет проводиться частично на автобусах и личном транспорте.

Сумы - Полтавская область

Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны.

Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из города Лохвица в Сумскую область будут отправлены автобусы для вывоза людей, не имеющих личного транспорта.

Лебедин - Полтавская область

Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны.

Из города Лебедин выезжают колонны на личном транспорте и автобусах.

Конотоп - Полтавская область

Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны.

Из Конотопа выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Великая Писаревка - Полтава

Великая Писаревка, Ахтырка, Хухра, Котельва, Полтава.

Из поселка Великая Писаревка выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Краснополье - Полтавская область

Краснополье, Верхняя Сыворотка, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.

Частично на автобусах и личном транспорте.

"Места сбора - традиционные. Время выезда колонн - тоже. По подтверждению коридоров - опубликуем точную информацию", - заявил Живицкий.

Он также напомнил, что в эвакуационные автобусы садятся: женщины, дети, пожилые люди, люди с инвалидностью. В первую очередь в автобусы садятся беременные женщины, женщины с детьми, люди с инвалидностью, пожилые люди.

В эвакуационные автобусы также можно взять с собой домашних животных. Мужчин, кроме как за рулем легковых автомобилей, быть не может.

Напомним, в Запорожье прибыли первые переселенцы из Мариуполя.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в среду, 16 марта, оккупанты срывали обстрелами гуманитарные коридоры.

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