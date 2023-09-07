В Сумській та Харківській областях на мінах підірвались четверо людей, є загиблий

Ізюмський район Харківської області.

"До лікарні надійшло повідомлення про те, що близько 11:00 неподалік села Мосьпанове Чугуївського району на вибуховому пристрої в полі підірвався вантажний автомобіль. Травми отримали 25-річний водій та 20-річна жінка. Постраждалих доставили до районної лікарні", - пише пресслужба.

Пізніше стало відомо про смерть чоловіка в медичній установі.

Барвінківська громада Харківської області

Близько о 11:30 поблизу села Архангелівка трактор наїхав на неспрацьований суббоєприпас з касетного боєприпасу РСЗВ. Внаслідок вибуху поранення отримав 42-річний чоловік.

Великописарівська громада Сумської області

Комбайн підірвався на міні під час роботи на соняшниковому полі. Комбайнера було госпіталізовано.

"На жаль, це вже другий випадок підриву цивільних в області за цей тиждень. Буквально вчора поблизу міста Ворожба легковий автомобіль з'їхав у кювет та підірвався на боєприпасі", - пише пресслужба Сумської ОВА.

Як захистити себе під час мінної небезпеки: