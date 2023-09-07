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В Сумській та Харківській областях на мінах підірвались четверо людей, є загиблий

Фото: в Сумській та Харківській областях на мінах підірвались четверо людей, є загиблий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Зранку, 7 вересня, в Сумській та Харківській областях четверо людей постраждали внаслідок підриву на вибухових пристроях. Пізніше один з постраждалих помер в лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Ізюмський район Харківської області. 

"До лікарні надійшло повідомлення про те, що близько 11:00 неподалік села Мосьпанове Чугуївського району на вибуховому пристрої в полі підірвався вантажний автомобіль. Травми отримали 25-річний водій та 20-річна жінка. Постраждалих доставили до районної лікарні", - пише пресслужба. 

Пізніше стало відомо про смерть чоловіка в медичній установі. 

Барвінківська громада Харківської області 

Близько о 11:30 поблизу села Архангелівка трактор наїхав на неспрацьований суббоєприпас з касетного боєприпасу РСЗВ. Внаслідок вибуху поранення отримав 42-річний чоловік. 

 Великописарівська громада Сумської області 

Комбайн підірвався на міні під час роботи на соняшниковому полі. Комбайнера було госпіталізовано. 

"На жаль, це вже другий випадок підриву цивільних в області за цей тиждень. Буквально вчора поблизу міста Ворожба легковий автомобіль з'їхав у кювет та підірвався на боєприпасі", - пише пресслужба Сумської ОВА. 

Як захистити себе під час мінної небезпеки:

  • не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами;
  • не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети;
  • не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

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