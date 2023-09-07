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В Сумской и Харьковской областях на минах подорвались четыре человека, есть погибший

Фото: в Сумской и Харьковской областях на минах подорвались четыре человека, есть погибший (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Утром, 7 сентября, в Сумской и Харьковской областях четыре человека пострадали в результате подрыва на взрывных устройствах. Позже один из пострадавших скончался в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Харьковской области.

Изюмский район Харьковской области. 

"В больницу поступило сообщение о том, что около 11:00 недалеко от села Мосьпаново Чугуевского района на взрывном устройстве в поле подорвался грузовой автомобиль. Травмы получили 25-летний водитель и 20-летняя женщина. Пострадавших доставили в районную больницу", - пишет пресс-служба. 

Позже стало известно о смерти мужчины в медицинском учреждении. 

Барвенковская громада Харьковской области 

Около 11:30 вблизи села Архангеловка трактор наехал на несработанный суббоеприпас из кассетного боеприпаса РСЗО. В результате взрыва ранения получил 42-летний мужчина. 

Великописаревская громада Сумской области 

Комбайн подорвался на мине во время работы на подсолнечном поле. Комбайнера госпитализировали.

"К сожалению, это уже второй случай подрыва гражданских в области за эту неделю. Буквально вчера вблизи города Ворожба легковой автомобиль съехал в кювет и подорвался на боеприпасе", - пишет пресс-служба Сумской ОВА.

Как защитить себя во время минной опасности:

  • не двигайтесь по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам;
  • не трогайте какие-либо подозрительные и незнакомые предметы;
  • не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под вражеской оккупацией.

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харковСумская область