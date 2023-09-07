В Сумской и Харьковской областях на минах подорвались четыре человека, есть погибший

Утром, 7 сентября, в Сумской и Харьковской областях четыре человека пострадали в результате подрыва на взрывных устройствах. Позже один из пострадавших скончался в больнице.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Харьковской области.
Изюмский район Харьковской области.
"В больницу поступило сообщение о том, что около 11:00 недалеко от села Мосьпаново Чугуевского района на взрывном устройстве в поле подорвался грузовой автомобиль. Травмы получили 25-летний водитель и 20-летняя женщина. Пострадавших доставили в районную больницу", - пишет пресс-служба.
Позже стало известно о смерти мужчины в медицинском учреждении.
Барвенковская громада Харьковской области
Около 11:30 вблизи села Архангеловка трактор наехал на несработанный суббоеприпас из кассетного боеприпаса РСЗО. В результате взрыва ранения получил 42-летний мужчина.
Великописаревская громада Сумской области
Комбайн подорвался на мине во время работы на подсолнечном поле. Комбайнера госпитализировали.
"К сожалению, это уже второй случай подрыва гражданских в области за эту неделю. Буквально вчера вблизи города Ворожба легковой автомобиль съехал в кювет и подорвался на боеприпасе", - пишет пресс-служба Сумской ОВА.
Как защитить себя во время минной опасности:
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