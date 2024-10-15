У Сумській та Чернігівській областях вигоріли рекордні площі лісів: у чому причина

Через обстріли з боку Росії на півночі України постраждала рекордна кількість лісів. Ліси Сумської та Чернігівської областей цього року пережили 245 пожеж на площі 474 га, що значно перевищує показники попередніх років.

Рекордна кількість лісових пожеж сталася з початку 2024 року на території Сумської та Чернігівської областей. Для порівняння, у 2023 році було лише 61 пожежа на 86,5 га, а у 2022 році – 43 пожежі на 256,3 га. Знищення лісів викликане безперервними обстрілами, що включають артилерійські й ракетні удари, авіабомбардування та скидання дронами запальних сумішей.

Найбільше постраждало "Свеське лісове господарство", де вигоріло 242 га лісів.

Російські окупаційні війська постійно обстрілювали ліси по всій території нашої країни. Лісова охорона ДП "Ліси України" змогла стримати поширення вогню, завдяки чому середня площа лісових пожеж склала лише 1,9 га.

Для боротьби з пожежами лісівники застосовують мінералізовані смуги, відеоспостереження, пожежні станції та залучають висококваліфікованих спеціалістів, які діють у складних умовах бойових дій.