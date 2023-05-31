В Сумській ОВА розповіли про російські обстріли за день: пошкоджені будинки та ЛЕП

Війська РФ вкотре обстріляли прикордонні райони Сумської області. Зафіксовано 55 вибухів, а під атаки потрапили шість територіальних громад. Внаслідок ворожих ударів є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Сумської обласної військової адміністрації.

Так, протягом вівторка, 30 травня, російські окупанти здійснили 9 обстрілів, а удари завдавалися по Білопільській, Великописарівській, Краснопільській, Новослобідській, Середино-Будській та Шалигинській громадам.

Дані про атаки:

По території Середино-Будської громади вранці ворог бив з артилерії (15 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено 3 приватні житлові будинки та лінія електропередач.

На територію Великописарівської громади війська РФ скинули 4 міни.

Територія Білопільської громади потрапила під мінометний ворожий обстріл (12 вибухів).

Війська РФ били по Новослобідській громаді з міномета (2 вибухи).

По території Середино-Будської громади було здійснено мінометний обстріл (6 вибухів). В результаті сталася пожежа 6 господарських споруд (гаражів), а також було пошкоджено один 5-поверховий будинок та два 2-поверхові будинки.

Територію Краснопільської громади росіяни обстрілювали з артилерії (САУ) та було зафіксовано 6 вибухів.

По території Шалигинської громади противник бив із гранатомета (АГС), зафіксовано 10 вибухів.

Російські обстріли Сумської області

У Сумській області прикордонні райони зазнають обстрілів з території РФ практично щодня. Український регіон щільно примикає до території країни-агресора у районах Курської, Брянської та Білгородської областей.

Нагадаємо, що вчора у низці територіальних громад Сумської області було зафіксовано 48 вибухів внаслідок ворожих ударів. Війська РФ під час обстрілів застосовують різне озброєння, зокрема наносять авіаудари.

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, Україні потрібна демілітаризована зона в 100-120 км вглиб РФ, це дозволить запобігти повторенню агресії в майбутньому, і захистить наші прикордонні області від постійних обстрілів.