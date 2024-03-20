В Сумській ОВА про будівництво фортифікацій: найпотужніші за час незалежності

"Ми зараз створюємо найпотужнішу за всі часи незалежності фортифікацію. Держава виділила безпрецедентну суму коштів на укріплення. Нам на допомогу прийшли Львівщина, Тернопільщина", - повідомив Артюх.

За словами глави ОВА, разом із місцевими підрядниками також працюють організації з інших регіонів, щоб оперативно, швидко та якісно виконати поставлені керівництвом держави завдання.

"Задіяні тисячі людей, сотні одиниць спеціальної будівельної техніки. Це потужна робота і велика відповідальність", - підкреслив він.